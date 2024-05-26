13 ilde 'Sibergöz-41' operasyonu: 65 gözaltı (2)

MERSİNMERKEZLİ OPERASYONDA 31 GÖZALTI

Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Mersin merkezli Antalya, Karaman ve Malatya’da 31 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığını tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 137 cep telefonu, 224 sim kart, 12 bilgisayar, 4 bin 443 kredi/banka kartı, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 52 parça ziynet eşyası, 5 lüks otomobil ile yasa dışı bahisten elde edilen 22 bin 700 dolar ve 79 bin 370 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.