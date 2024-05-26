Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Prof. Dr. Ayas: Deniz kaplumbağalarını beslemek, göçe çıkmalarına engel olur

        MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Ayas: Deniz kaplumbağalarını beslemek, göçe çıkmalarına engel olur
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, deniz kaplumbağalarının insanlar tarafından beslenmesinin zarar görmelerine ve sayılarının azalmasına neden olacağını belirterek, "Deniz kaplumbağalarının insan tarafından beslemesi, onların yeme davranışı yönünden insanlara bağımlı olmasına yol açar. Bu durum onların kendi kendine yiyecek arama içgüdüsünü zayıflatır. Göçe çıkmalarını engeller" dedi.

        Deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin yaklaşmasıyla birlikte kent kıyılarındaki popülasyonu da arttı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, nesli koruma altındaki deniz kaplumbağalarının beslenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Deniz kaplumbağalarının beslenmesinin yeme davranışlarını değiştireceğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Sahillerimize gelen deniz kaplumbağalarının restoranlar ve küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin ardından denize atılan ıskartalarla beslenmesi ve bunun sonucunda davranış değişiklikleri çok temel bir durum. Kentimizde de Çamlıbel Balıkçı Barınağı, balıkçı tekneleri ve küçük ölçekli balıkçıların yoğun olduğu bir yer. Buralardan atılan ürün ve ıskartalar deniz kaplumbağaları tarafından tüketiliyor. Bu, insanlara bağımlı olmasına yol açar. Bunun neticesinde deniz kaplumbağalarının zorunlu göç gibi belli başlı davranışlarından vazgeçtikleri, bütün kışı orada geçirdikleri ve günden güne sayılarının arttığını tespit ettik. 100’ün üzerinde bireyin olduğunu biliyoruz” dedi.

        ‘KORUMA ÇALIŞMALARINA ZARAR VERİYOR’

        Deniz kaplumbağalarının beslenmek için teknelere yaklaşmasının çarpma ve oltaya takılma tehlikesi yarattığını aktaran Prof. Dr. Ayas, “Bu bölgede iyi niyetli besleme faaliyetlerinin yapılmaması için bilgilendirmede bulunduk. Koruma çalışmalarına zarar verdiğini belirttik. Deniz kaplumbağalarının beslenmemesi konusunda olumlu tepkiler aldık. Eğer bu canlıları beslemezsek kışlama göçüne giderler. Doğal beslenme alanlarına gidip orada beslenirler” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        13 ilde 'Sibergöz-41' operasyonu: 65 gözaltı (2)
        13 ilde 'Sibergöz-41' operasyonu: 65 gözaltı (2)
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı yakalandı
        Mersin'deki meslek lisesi yıllık 50 milyon lira gelir hedefliyor
        Mersin'deki meslek lisesi yıllık 50 milyon lira gelir hedefliyor
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        Mersin'de bitkilerden yapılan heykeller sanatseverlerle buluştu
        Mersin'de bitkilerden yapılan heykeller sanatseverlerle buluştu
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Vatandaş tercihte bulundu diye kızamazs...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Vatandaş tercihte bulundu diye kızamazs...