Prof. Dr. Ayas: Deniz kaplumbağalarını beslemek, göçe çıkmalarına engel olur

MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, deniz kaplumbağalarının insanlar tarafından beslenmesinin zarar görmelerine ve sayılarının azalmasına neden olacağını belirterek, "Deniz kaplumbağalarının insan tarafından beslemesi, onların yeme davranışı yönünden insanlara bağımlı olmasına yol açar. Bu durum onların kendi kendine yiyecek arama içgüdüsünü zayıflatır. Göçe çıkmalarını engeller" dedi.

Deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin yaklaşmasıyla birlikte kent kıyılarındaki popülasyonu da arttı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, nesli koruma altındaki deniz kaplumbağalarının beslenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Deniz kaplumbağalarının beslenmesinin yeme davranışlarını değiştireceğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Sahillerimize gelen deniz kaplumbağalarının restoranlar ve küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin ardından denize atılan ıskartalarla beslenmesi ve bunun sonucunda davranış değişiklikleri çok temel bir durum. Kentimizde de Çamlıbel Balıkçı Barınağı, balıkçı tekneleri ve küçük ölçekli balıkçıların yoğun olduğu bir yer. Buralardan atılan ürün ve ıskartalar deniz kaplumbağaları tarafından tüketiliyor. Bu, insanlara bağımlı olmasına yol açar. Bunun neticesinde deniz kaplumbağalarının zorunlu göç gibi belli başlı davranışlarından vazgeçtikleri, bütün kışı orada geçirdikleri ve günden güne sayılarının arttığını tespit ettik. 100’ün üzerinde bireyin olduğunu biliyoruz” dedi.