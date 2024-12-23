Kağıthane'de 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' etkinliği

KAĞITHANE Belediyesi’nin İlçe Müftülüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde düzenlediği ‘Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor’ etkinliğine her pazar sabah namazında ilçe sakinleri katılıyor.

Proje kapsamında 10 hafta pazar günü düzenli katılım gösteren gençlere çeşitli hediyeler sunulacak. Bu ödüller, gençleri camilere yönlendirmek ve dini pratiklerini artırmalarını teşvik etmek amacıyla veriliyor.

‘ONLARI TEŞVİK ETMEK İÇİN ÖDÜLLER DE VERİYORUZ’

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Her pazar sabahı gençlerimizle birlikte aynı duada buluşuyoruz. Çocuk ve gençlerimizin bu etkinliklere aileleriyle katılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Hem maneviyatlarını güçlendirmelerini hem de böyle huzurlu bir ortamda ailecek vakit geçirmelerini istiyoruz. Onları teşvik etmek için ödüller de veriyoruz” dedi.