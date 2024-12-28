Mersin Spor Kulübü - TOFAŞ: 79-58
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Mehmet Şahin, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz MERSİN SPOR: Olaseni 20, Cobbs 12, Pineiro 12, Emre Tanışan 13, Kartal Özmızrak 1, Cruz 12, Simmons 2, Kairys, Canberk Kuş 7, Tevfik AkdamarTOFAŞ: Reed 14, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 8, Trifunoviç 3, Demircan Demir, Tolga Geçim 7, Berk Demir 7, Pasecniks 6, Obrien 5, Bankston 5, 1'İNCİ PERİYOT: 19-14DEVRE: 43-313'ÜNCÜ PERİYOT: 59-43Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Mersin Spor Kulübü sahasında TOFAŞ'ı 79-58 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
MERSİN SPOR: Olaseni 20, Cobbs 12, Pineiro 12, Emre Tanışan 13, Kartal Özmızrak 1, Cruz 12, Simmons 2, Kairys, Canberk Kuş 7, Tevfik Akdamar
TOFAŞ: Reed 14, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 8, Trifunoviç 3, Demircan Demir, Tolga Geçim 7, Berk Demir 7, Pasecniks 6, Obrien 5, Bankston 5,
1’İNCİ PERİYOT: 19-14
DEVRE: 43-31
3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-43
Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında Mersin Spor Kulübü sahasında TOFAŞ’ı 79-58 yendi.
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