        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin lira ceza

        Mersin'de yıl boyunca gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:31
        Valiliğin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kent merkezi ve ilçelerde gıda güvenliğine yönelik çok sayıda denetim yaptı.

        Denetimlerde 29 bin 920 işletmeyi inceleyen ekipler, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 627 iş yerine 40 milyon 736 bin lira ceza kesti.

        Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla Valilik koordinasyonunda yapılan denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

