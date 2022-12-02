Anamur'da polis, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki iş yerlerini, kurs merkezlerini ve çilek tarlalarını ziyaret etti.

Sohbet ettikleri kadınlara KADES hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.

Polis, vatandaşların uygulamayla ilgili sorularını da yanıtladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.