Anamur'da kadınlar rahim ağzı kanserine karşı bilgilendirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kadınlara rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Anamur Rotary Kulübünce, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nda seminer düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Op. Dr. Taner Kafadar, rahim ağzı kanserinin önlenebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Tarama testlerinin hastalığın erken teşhisini sağladığını belirten Kafadar, "Erken tanı alındığında hastalığa bağlı ölüm oranları büyük oranda azaltılabiliyor. Belirtileri gördüğünüzde hemen bir uzmana başvurun. Günümüzdeki gelişmiş tarama testleriyle bu riski en aza indirebiliyoruz." diye konuştu.

Kafadar, konuşmasının ardından kadınların sorularını yanıtladı.

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