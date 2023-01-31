Komşusunun ısrarıyla sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşusunun ısrarıyla sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi

AA

Komşusunun ısrarıyla sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi

MERSİN (AA) - ALEYNA COŞKUN - Mersin'de komşusunun ısrarıyla katıldığı Akdeniz Belediyesinin projesi kapsamındaki sağlık taramasında meme kanseri olduğunu öğrenen 3 çocuk annesi Gülcan Sağır, erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtuldu.

Akdeniz Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik sağlık taraması yapılması için 2021'de "Akdeniz Umuda Yolculuk" projesi başlatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince evlerinden alınan kadınlar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) testlere katıldı.

Karaduvar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Gülcan Sağır da herhangi bir şikayeti olmadığı halde komşusunun ısrarıyla merkeze gitti.

İlk kontrollerinde birinci evrede meme kanseri olduğu teşhisi konulan Sağır, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanedeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

- "Aklımda böyle bir hastalık, ağrım ya da şişliğim yoktu"

Gülcan Sağır, AA muhabirine, proje kapsamında sağlık taramasına katılmasının hayatının akışını değiştirdiğini söyledi.

Hastalığını tesadüfen öğrendiğini belirten Sağır, "Aklımda böyle bir hastalık, ağrım ya da şişliğim yoktu. Komşumun tavsiyesi üzerine merkeze gittim. İlk öğrendiğimde geceleri uyuyamadım." dedi.

Tedavi sürecinde çocuklarını düşünerek yaşama tutunduğunu ifade eden Sağır, şöyle konuştu:

"Başlarda çok üzülmüştüm. 'Yaşayacak mıyım, ölecek miyim?' diye düşündüm. Okuma çağındaki çocuklarım için azmettim. Kendimi hiç bırakmadım, ayakta kaldım. Hastalık başıma gelince hayatın ne olduğunu daha iyi anladım. Kendimi bırakmıyorum, elimden geldiğince sosyal aktivite yapmaya çalışıyorum. Önceden içine kapanık biriydim ama artık öyle değilim. Hayata daha iyi bakmaya çalışıyorum. Erken teşhis hayat kurtarıyor."

Tedavi sürecinde kendisine destek olan belediye personellerine teşekkür eden Sağır, kadınlara belirli aralıklarla tarama testlerine girmeleri tavsiyesinde bulundu.

- İlçede 564 kadının taramaya katılması sağlandı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da projenin bir hastanın hayata tutunmasını sağladığını dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında onkoloji hastalarına uzmanlar eşliğinde destek olduklarını dile getiren Gültak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Akdeniz ilçesinde oturan 40-69 yaş arasındaki hanımefendileri KETEM'e götürerek özellikle meme ve kolon kanseri noktasında taramalara tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 564 hanımefendiyi bu taramalardan geçirdik ve aktif olarak bir hastayı tespit ettik. Gülcan Hanım hiç farkında değildi ama hastalığını ilk evrelerinde yakalamış olduk. Tedavisi tamamlandı, şu an hayata tutundu. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu projeyi önemsiyoruz."

Gültak, projelerinin sürdüğünü ve ilçede kanser taraması yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık girişimine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık ...
Rusya'ya narenciye ihracatı son 5 yılda sürekli arttı
YEREL HABERLER Rusya'ya narenciye ihracatı son 5 yılda sürekli arttı
Anamur'da kadınlar rahim ağzı kanserine karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Anamur'da kadınlar rahim ağzı kanserine karşı ...
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE 5 BİN 450 LİTRE KAÇAK KARIŞIMLI AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE 5 BİN 450 LİTRE KAÇAK ...
Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ...
Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ...
Atık ferforjeler, sokak kedilerine yuva oluyor
YEREL HABERLER Atık ferforjeler, sokak kedilerine yuva oluyor
Mersin'de yangın çıkan evde dama sığınan 5 çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de yangın çıkan evde dama sığınan 5 çocuk ...
Erdemli'ye glamping çadırı ve bungalovlar yapılıyor
YEREL HABERLER Erdemli'ye glamping çadırı ve bungalovlar yapılıyor
Tarsus İdman Yurdu - Menemen Futbol Kulübü: 0-2
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Menemen Futbol Kulübü: 0-2
(Görüntülü)ERDEMLİ&#039;DE BUNGALOV VE GLAMPİNG EVLER YAYGINLAŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERDEMLİ'DE BUNGALOV VE GLAMPİNG EVLER ...
Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina
YEREL HABERLER Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.