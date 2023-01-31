Mersin'in "simge ağacı"na zarar verilmesine ilişkin 3 sanığa hapis cezası

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MERSİN (AA) - Mersin sahilinin simgesi kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesine ilişkin davada tutuksuz 3 sanıktan ikisi 1'er yıl, diğeri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olay tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan sanık Yusuf S. ile avukatlar katıldı. Sanıklardan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G. ile CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve belediye çalışanı Oğuzhan Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Yusuf S. savunmasında, yargılama sürecinde doğruları anlattığını iddia ederek, "Telefon ve kamera kayıtları ifadelerimi doğruluyor. 'Bu olayı üstüne al' dediler, yapmadığım için de işten çıkışımı verdiler. Benim bu işten çıkarım ne? Neden yapayım? Evde uyumak varken neden gece ağaca gidip bunu yapayım?" dedi.

Sanığın ifadeleri üzerine itiraz eden Salim Serdar G'nin avukatı, Yusuf S'nin işten kendisinin ayrıldığını öne sürdü.

Avukatları dinleyen hakim, "mala zarar verme" suçundan Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'yi 1'er yıl, Yusuf S'yi 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen duruşmada, Salim Serdar G'nin cezası 29 bin 200, Oğuzhan Ç'nin cezası 18 bin 250, Yusuf S'nin cezası 15 bin lira para cezasına çevrildi.

- Olayın geçmişi

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık simge ağacında görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.

Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve belediye çalışanı Oğuzhan Ç. ile araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, başsavcılığın Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Tutuksuz 3 sanık hakkında "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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