Tarsus Kaymakamı Otcu yılbaşı gecesinde kurumları ziyaret etti
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni yıla görevli oldukları kurumlarda giren güvenlik güçleriyle itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni yıla görevli oldukları kurumlarda giren güvenlik güçleriyle itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.
Otcu, Tarsus Devlet Hastanesinde çalışan personeli ve hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Daha sonra Otcu, yılbaşında görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya gelerek iyi dileklerde bulundu.
Ziyaretlere Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve çeşitli kurumların daire müdürleri de katıldı.
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