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        Tarsus Kaymakamı Otcu yılbaşı gecesinde kurumları ziyaret etti

        Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni yıla görevli oldukları kurumlarda giren güvenlik güçleriyle itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 03:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 04:00
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        Tarsus Kaymakamı Otcu yılbaşı gecesinde kurumları ziyaret etti
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        Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni yıla görevli oldukları kurumlarda giren güvenlik güçleriyle itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.

        Otcu, Tarsus Devlet Hastanesinde çalışan personeli ve hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Daha sonra Otcu, yılbaşında görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya gelerek iyi dileklerde bulundu.

        Ziyaretlere Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve çeşitli kurumların daire müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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