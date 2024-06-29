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        Haberler Gündem Güncel 4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi | Son dakika haberleri

        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

        4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yerinin değiştirilmesine dair Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin Cumhuriyet Başsavcısı da değişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 01:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 01:28
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        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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        Resmi Gazete’de yayımlanan HSK’ye ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti.

        4 İLİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ATAMALAR

        Resmi Gazete’de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 4 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı.

        Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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        Resmi Gazete’de yer alan 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı karar ile 37 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı karar ile ise 4 bin 9 hakim, savcı ve Adliye ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği ve başkanlığına atamalar yapıldı. Aynı tarihli ve 821 sayılı karar ile ise 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üyeliklerine ve başkanlıklarına ise görevlendirmeler gerçekleştirildi.

        BAKAN TUNÇ'TAN HAYIRLI OLSUN PAYLAŞIMI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara ilişkin hayırlı olsun paylaşımı yaptı. Tunç paylaşımında, "Ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

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