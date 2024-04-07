Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
İncirlikuyu Mahallesi'nde Hakkı Şenkal (35), su tulumbasına ait trafodaki arızayı tamir ederken akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenkal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Şenkal'ın cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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