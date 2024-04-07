Gülnar Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı
Gülnar Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Gülnar Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Meclis salonundaki toplantı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Belediye Başkanı Fatih Önge'nin yönetiminde yapılan toplantıda, 17 gündem maddesi görüşüldü, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.
Önge, meclis üyeleriyle el ele vererek ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.
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