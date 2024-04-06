Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı

Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi'nde sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi.

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