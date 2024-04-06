Mersin'de şehitler için mevlit okutuldu
Mersin'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Mersin'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce Muğdat Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Müftüsü Aydın Yığman ve vatandaşlar katıldı.
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