Anamur Emniyet Müdürü Umar'dan, Kaymakam Bozdemir'e ziyaret

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

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