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        Anamur Emniyet Müdürü Umar'dan, Kaymakam Bozdemir'e ziyaret

        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:04
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        Anamur Emniyet Müdürü Umar'dan, Kaymakam Bozdemir'e ziyaret
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        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

        İlçede görev yapan polislerle ziyarette bulunan Umar, Bozdemir'e yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Kaymakam Bozdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekiplerin haftasını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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