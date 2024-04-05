Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mazbatasını aldı:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Vahap Seçer, mazbatasını aldı.

CHP'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilen ve ikinci kez göreve seçilen Seçer, Mersin Adliyesi İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ceren Turgut'tan aldı.

Seçer, daha sonra beraberindeki eşi Meral Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Alanda düzenlenen programda Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

- "Hep beraber daha çok çalışacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ardından belediye hizmet binasında düzenlenen programda vatandaşlara hitap etti.

Mersin halkının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

"Sevgili Mersinliler sorumluluğumuzun, yükümüzün farkındayız. Bu sorumluluk ve yük bizi uyutmaz. Biz sizlere mahcup olamayız. Toplumun önemli bir kesimi bize sahip çıkıyorsa, bizi önemsiyorsa, 'Sana güveniyorum' diyorsa bunun kıymetini bileceğiz. Bütün belediye başkanlarımın aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Hep beraber daha çok çalışacağız. Mersin şahlanacak."