Mersin'de yangın çıkan evde anne ve oğlu, yanmış aracında da baba ölü bulundu

Bu otomobilde ise vücudunda yanıklar olan baba Neşet Kaya'nın (40) cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekipleri bölgede yaptığı araştırmada, kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yanmış araç tespit etti.

Evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya (35) ve 10 yaşındaki oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal mahallede yangın çıkan evdeki anne ve oğlu, yanmış aracında da baba ölü bulundu.

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