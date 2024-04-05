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        Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış olarak ölü bulundu

        MERSİN'de, Nurgül Kaya (40) ile oğlu oğlu Emrullah Kaya (11) evlerinde çıkan yangında, eşi Neşet Kaya (42) ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:55
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        Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış olarak ölü bulundu
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        MERSİN'de, Nurgül Kaya (40) ile oğlu oğlu Emrullah Kaya (11) evlerinde çıkan yangında, eşi Neşet Kaya (42) ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü. Neşet Kaya'nın eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendirilirken, cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

        Olay, saat 05.30 sıralarında, Erdemli ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü. Yatak odasında Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetleri bulundu. Yaklaşım yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede sündürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki yangından kısa süre sonra otomobilde yanıp ölen Kaya ile eşi ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Neşet Kaya'nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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