Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 87 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 87 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik 25 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 87 zanlı yakalandı.
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