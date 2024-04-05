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        Hastanede annesini öldüren şüpheli tutuklandı

        MERSİN'deannesi Selma Çiftçi'yi (61) hastanede öldüren oğlu Murat Arslan (32), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:05
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        Hastanede annesini öldüren şüpheli tutuklandı
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        MERSİN'deannesi Selma Çiftçi'yi (61) hastanede öldüren oğlu Murat Arslan (32), tutuklandı.

        Olay, dün saat 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8'inci katındaki Beyin Cerrahi bölümünde meydana geldi. Şubat ayında beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren Selma Çiftçi ile refakatçi olarak yanında kalan oğlu Murat Arslan arasında tartışma çıktı. Arslan önce bıçakla annesinin boğazını ve ayak bileklerini kesti, ardından ruhsatsız tabancası ile başına ateş etti. Çığlık ve silah sesini duyup, odaya gelen güvenlik görevlileri Arslan'ı yakalarken, Selma Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve olayı uyuşturucunun etkisi altında işlediği belirtilen Murat Arslan, işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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