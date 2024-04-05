Mersin'de Avukatlar Günü kutlandı
Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Özdemir, meslek mirasını onurla geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.
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