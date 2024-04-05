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        Mersin'de Avukatlar Günü kutlandı

        Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:06
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        Mersin'de Avukatlar Günü kutlandı
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        Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Özdemir, meslek mirasını onurla geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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