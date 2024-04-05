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        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Gülnar-Mersin etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:13
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        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Gülnar-Mersin etabı sona erdi.

        Gülnar Hükümet Konağı'ndan startı verilen ikinci etapta sporcular, 153,3 kilometre mesafe katetti.

        Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu.

        Etap sonunda genel klasmanda Alman sporcu Roman Duckert birinci, Hollandalı Sven Burger ikinci, yine Almanya'dan Oliver Mattheis üçüncü sırada yer aldı.

        30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Tarsus-Mersin etabı geçilecek.

        Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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