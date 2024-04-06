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        Mersin'de kepçenin altında kalan işçi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:53
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        Mersin'de kepçenin altında kalan işçi öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Batısandal Mahallesi Karadağ mevkiindeki taş ocağında arızalanan kepçeyi tamir etmek için hazırlık yapan Fevzi Yıldız'ın üzerine iş makinesinin ön kısmı devrildi.

        Ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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