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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:55
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Bozdemir, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

        Ailelerle bayramlaşan Bozdemir, talepleri dinledi.

        Bozdemir'e ziyaretlerinde Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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