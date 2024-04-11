Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Bozdemir'e ziyaretlerinde Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek eşlik etti.

Bozdemir, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

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