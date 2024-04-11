Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bozdemir, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
Ailelerle bayramlaşan Bozdemir, talepleri dinledi.
Bozdemir'e ziyaretlerinde Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek eşlik etti.
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