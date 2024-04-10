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        Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:48
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        Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Selma Petek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

        Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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