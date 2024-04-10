Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Selma Petek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
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