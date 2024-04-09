Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de hamile kadının öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve kuzeni yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hamile kadının sokakta öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve amcasının oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de hamile kadının öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve kuzeni yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hamile kadının sokakta öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve amcasının oğlu gözaltına alındı.

        Bahçe Mahallesi'nde, dün Besra Kırmızı'nın (20) aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra silahla başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekipleri soruşturmasını sürdürdü.

        Ekipler, cinayeti işlediği belirlenen Kırmızı'nın ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.

        Gözaltındaki şüphelilerin Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

        Cinayetin Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlendiği" gerekçesiyle işlendiği ileri sürüldü.

        Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        'Akıllı yollar' geliyor
        'Akıllı yollar' geliyor
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor

        Benzer Haberler

        Kaçıp evlenen hamile Besra'yı öldüren 2 kardeşi yakalandı
        Kaçıp evlenen hamile Besra'yı öldüren 2 kardeşi yakalandı
        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
        Anamur'da Polis Haftası kutlandı
        Anamur'da Polis Haftası kutlandı
        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünı̇tesi'nı̇n 'tam ölçeklı̇ başlatma ve ayarlama'...
        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünı̇tesi'nı̇n 'tam ölçeklı̇ başlatma ve ayarlama'...
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp ko...
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp ko...