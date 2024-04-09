Mersin'de hamile kadının öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve kuzeni yakalandı

Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Ekipler, cinayeti işlediği belirlenen Kırmızı'nın ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.

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