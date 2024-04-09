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        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünı̇tesi'nı̇n 'tam ölçeklı̇ başlatma ve ayarlama' işlemlerine başlandı

        Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ziyarette bulunan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev 1'inci Güç Ünitesi'nde önemli aşamalardan biri olan başlatma ve ayarlama çalışmalarının başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:10
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        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünı̇tesi'nı̇n 'tam ölçeklı̇ başlatma ve ayarlama' işlemlerine başlandı
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        Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ziyarette bulunan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev 1'inci Güç Ünitesi’nde önemli aşamalardan biri olan başlatma ve ayarlama çalışmalarının başladığını duyurdu.

        Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev liderliğindeki Rosatom yöneticilerinden oluşan heyet inşaat sahasını gezerek 1'inci Ünite'de bulunan nükleer ve türbin adası tesisleri ile Akkuyu NGS'nin kıyı hidroteknik yapılarını inceledi. İncelemelerin ardından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, projenin uygulanmasına ilişkin temel hususları ayrıntılı olarak ele almak üzere Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve diğer proje yöneticileriyle bir araya geldi.

        “İŞLER TAKVİME UYGUN İLERLİYOR”

        Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 1'inci Ünite'de çalışmaların gidişatına ilişkin şunları söyledi:

        “Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. Akkuyu NGS 1'inci Ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabalarımız ve Türk şirketlerinin çalışmaları buna yönelik olarak devam ediyor. Projede birçok Türk şirketi yer alarak büyük bir profesyonellik ve bir o kadar da başarılı mobilizasyon gösteriyorlar.”

        BAŞLATMA VE AYARLAMA İŞLEMLERİNİN BİR DİĞER ÖNEMLİ AMACI TASARIM PARAMETRELERİNE ULAŞMAK

        Başlatma ve ayarlama çalışmaları NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ediyor. Bu aşama, santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayarlama, kontrol ve test işlemlerini kapsıyor. Başlatma ve ayarlama işlemlerinin bir diğer önemli amacını da çeşitli sistem ve ekipmanların işletmeye alınmasından önce tasarım parametrelerine ulaşmak oluşturuyor.

        Akkuyu NGS uzmanları bu çalışmalar kapsamında yakıt depolama havuzunun hidrolik testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlar halihazırda reaktöre yakıt yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılacak yeniden yükleme makinesinin montajını yapıyor. Ana sirkülasyon pompa ünitelerinin elektrik motorlarının montajı tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içinde muhafaza öngerme sisteminin çelik halatlarını germek için önemli bir operasyon gerçekleştirilecek. Bu sistem reaktör binasının sağlamlığını ve güvenilirliğini önemli ölçüde artıracak. Akkuyu NGS sahasında inşa edilen güç ünitelerinin ana tesislerindeki çalışmalara paralel olarak, yardımcı altyapı da planlandığı şekilde devreye alınıyor ve santral binaları inşa ediliyor. Dört grup NGS operatörünün eğitimlerini tamamlamış oldukları eğitim merkezinin ilk aşaması ve taze yakıt depolama tesisi normal seyrinde çalışıyor. İnşa edilen nükleer santralin işletme atölyeleri aşamalı olarak tamamlanıyor. Kimyasal su arıtma tesislerinin, buhar tedarik sisteminin, termal boru hattı sisteminin inşaatı da tamamlanırken birinci güç ünitesinin pompa istasyonunda ekipmanlar monte edilerek ana vinç mekanizmaları işletmeye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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