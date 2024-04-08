Kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra'yı ağabeyi öldürdü

Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp evlenerek Tarsus'a yerleşti. Eşinin ailesine ait Bahçe Mahallesi 539 Sokak'taki evde yaşamaya başlayan Kırmızı, 2,5 ay önce hamile kaldı. Eşinin kız kardeşiyle bugün aile sağlığı merkezine giden Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi tarafından tabanca ile vuruldu. Başından yaralanan hamile kadın, hayatını kaybetti.

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