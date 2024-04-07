Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti
MERSİN'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanı başındaki hurdalıkta çıkan yangında, 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fards Elhayır hayatını kaybetti.
MERSİN'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanı başındaki hurdalıkta çıkan yangında, 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fards Elhayır hayatını kaybetti. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı. Yangını fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, küçük çocuğun alevlerin arasında kaldığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; alevlerin yükseldiği, çevredekilerin söndürme çabaları yer aldı.
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