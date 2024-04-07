Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti

Öte yandan, küçük çocuğun alevlerin arasında kaldığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; alevlerin yükseldiği, çevredekilerin söndürme çabaları yer aldı.

Olay, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı. Yangını fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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