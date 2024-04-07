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        Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti

        MERSİN'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanı başındaki hurdalıkta çıkan yangında, 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fards Elhayır hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:21 Güncelleme: 07.04.2024 - 21:25
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        Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanı başındaki hurdalıkta çıkan yangında, 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fards Elhayır hayatını kaybetti. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı. Yangını fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, küçük çocuğun alevlerin arasında kaldığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; alevlerin yükseldiği, çevredekilerin söndürme çabaları yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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