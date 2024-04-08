Akkuyu NGS'den Ramazan dolayısıyla Gülnar ve Silifke'deki ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştiraki Akkuyu NGS, Ramazan bayramı dolayısıyla inşaat bölgesinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçesindeki ailelere bulunulan desteğe ilişkin konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Nükleer santral projesi, büyük miktarda çevre dostu elektrik üretimi sağlamanın yanı sıra, bir bütün olarak Mersin'deki hayatın gelişmesi bakımından büyük önem taşımakta ve nüfusun yaşam kalitesini artırmaktadır. Yerel makamlarla yakın iş birliği içinde çalışarak bölgenin kalkınmasına ve sosyal refahına yatırımlar yapıyoruz. Türk halkının kültür ve geleneklerine büyük saygı duyuyor ve herkesin mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Akkuyu NGS, yüzyılı aşkın bir süre için tasarlanmış stratejik bir projedir. Şu anda inşaat çalışmaları aktif şekilde devam etmektedir. Çok yakında Türkiye'nin ilk nükleer santrali, ülkedeki milyonlarca ev ve işyerine elektrik sağlayacaktır" dedi.