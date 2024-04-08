Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu NGS'den Ramazan dolayısıyla Gülnar ve Silifke'deki ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştiraki Akkuyu NGS, Ramazan bayramı dolayısıyla inşaat bölgesinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu NGS'den Ramazan dolayısıyla Gülnar ve Silifke'deki ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştiraki Akkuyu NGS, Ramazan bayramı dolayısıyla inşaat bölgesinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.

        Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçesindeki ailelere bulunulan desteğe ilişkin konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Nükleer santral projesi, büyük miktarda çevre dostu elektrik üretimi sağlamanın yanı sıra, bir bütün olarak Mersin'deki hayatın gelişmesi bakımından büyük önem taşımakta ve nüfusun yaşam kalitesini artırmaktadır. Yerel makamlarla yakın iş birliği içinde çalışarak bölgenin kalkınmasına ve sosyal refahına yatırımlar yapıyoruz. Türk halkının kültür ve geleneklerine büyük saygı duyuyor ve herkesin mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Akkuyu NGS, yüzyılı aşkın bir süre için tasarlanmış stratejik bir projedir. Şu anda inşaat çalışmaları aktif şekilde devam etmektedir. Çok yakında Türkiye'nin ilk nükleer santrali, ülkedeki milyonlarca ev ve işyerine elektrik sağlayacaktır" dedi.

        Gıda kolilerinin bölge sakinlerine ulaştırılmasını belediyelerin organize ettiğini belirten Zoteeva, çalışanların da bayramını kutlayarak "Türkiye'nin ilk nükleer santralini inşa ederek, dünyayı daha da iyi bir yer haline getirmek için hep birlikte büyük ve samimi bir aile oluşturuyoruz. Her birimiz ortak, iyi bir amaca katkıda bulunuyoruz! Birlikte, birbirimize destek olarak başarıya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Emeğiniz sayesinde proje yaşıyor ve gelişiyor, kalplerimiz sıcaklıkla ve gururla dolduruyor, iyi bayramlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Ligde 11. olabildi!
        Ligde 11. olabildi!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması

        Benzer Haberler

        Mersin'de caretta carettaların yumurta bıraktığı sahile uyarı levhaları dik...
        Mersin'de caretta carettaların yumurta bıraktığı sahile uyarı levhaları dik...
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti
        Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti
        Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk öldü
        Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk öldü
        Mersin'deki "Taş Bina" restorasyonla müzeye dönüştürülecek
        Mersin'deki "Taş Bina" restorasyonla müzeye dönüştürülecek