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        Mersin'de caretta carettaların yumurta bıraktığı sahile uyarı levhaları dikildi

        Mersin'de polis ekipleri, caretta carettaların yumurta bıraktığı merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Sahili'ne uyarı levhaları koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:53
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        Mersin'de caretta carettaların yumurta bıraktığı sahile uyarı levhaları dikildi
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        Mersin'de polis ekipleri, caretta carettaların yumurta bıraktığı merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Sahili'ne uyarı levhaları koydu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, caretta caretta üreme alanlarından Kazanlı Sahili'ni inceledi.

        Ekipler, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölgelerin çevresine uyarı levhası dikti.

        Levhalarda, "Dikkat, plajlarımız nesli tükenmekte ve koruma altındaki caretta caretta kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olduğundan bu alana her türlü binek araç, evcil hayvan ve taşıtla girilmesi yasaktır." ifadesine yer verildi.

        Sahil bandında piknik yapan vatandaşlara da bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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