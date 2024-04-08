Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp kontrol etmiş (2)

Mersin'in Erdemli ilçesinde Nurgül ve Neşet Kaya (40) çifti ile oğulları Emrullah Kaya’yı (11) öldüren Halil Evcibağ (35), tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Evcibağ'ın atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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