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        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp kontrol etmiş (2)

        HÜCRESİNDEÖLÜ BULUNDUMersin'in Erdemli ilçesinde Nurgül ve Neşet Kaya (40) çifti ile oğulları Emrullah Kaya'yı (11) öldüren Halil Evcibağ (35), tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 22:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 22:55
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        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp kontrol etmiş (2)
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        HÜCRESİNDEÖLÜ BULUNDU

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Nurgül ve Neşet Kaya (40) çifti ile oğulları Emrullah Kaya’yı (11) öldüren Halil Evcibağ (35), tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Evcibağ'ın atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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