Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de silahla vurulan hamile kadın öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta önü kesilerek başından silahla vurulan 20 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de silahla vurulan hamile kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta önü kesilerek başından silahla vurulan 20 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.

        Bahçe Mahallesi'nde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vuruldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti!
        Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti!
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını indirdi
        UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını indirdi
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Ligde 11. olabildi!
        Ligde 11. olabildi!
        Beşiktaş'tan Özbek'e tepki!
        Beşiktaş'tan Özbek'e tepki!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi

        Benzer Haberler

        Kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra'yı ağabeyi öldürdü
        Kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra'yı ağabeyi öldürdü
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aile katlettikten sonra geri dönüp kont...
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aile katlettikten sonra geri dönüp kont...
        Akkuyu NGS'den Ramazan dolayısıyla Gülnar ve Silifke'deki ihtiyaç sahipleri...
        Akkuyu NGS'den Ramazan dolayısıyla Gülnar ve Silifke'deki ihtiyaç sahipleri...
        Mersin'de caretta carettaların yumurta bıraktığı sahile uyarı levhaları dik...
        Mersin'de caretta carettaların yumurta bıraktığı sahile uyarı levhaları dik...
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti
        Hurdalıktaki çadırda kalan Suriyeli çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti