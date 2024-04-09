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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı mesajı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:45
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir mesajında, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

        Herkesin bayramını kutlayan Bozdemir, şunları kaydetti:

        "Toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasına yaptığı katkıları dolayısıyla, fert ve toplum hayatımızda özel bir yere sahip, müstesna günlerimizden birisi olan Ramazan Bayramı'mızı milletçe, huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz."

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