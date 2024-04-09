Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozdemir mesajında, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.
Herkesin bayramını kutlayan Bozdemir, şunları kaydetti:
"Toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasına yaptığı katkıları dolayısıyla, fert ve toplum hayatımızda özel bir yere sahip, müstesna günlerimizden birisi olan Ramazan Bayramı'mızı milletçe, huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz."
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