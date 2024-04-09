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        Kaçıp evlenen hamile Besra'yı öldüren 2 kardeşi yakalandı

        MERSİN'de ailesi izin vermeyince kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı'yı (20) tabancayla vurarak öldüren ağabeyi U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:35
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        Kaçıp evlenen hamile Besra'yı öldüren 2 kardeşi yakalandı
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        MERSİN'de ailesi izin vermeyince kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı’yı (20) tabancayla vurarak öldüren ağabeyi U.B. ve kardeşi Y.B. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp, evlenerek Tarsus'a yerleşti. Görümcesiyle dün aile sağlığı merkezine giden Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Besra Kırmızı,

        hayatını kaybetti.

        Besra Kırmızı'nın cenazesi, otopsinin ardından eşi ve onun ailesi tarafından teslim alınarak bu sabah Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, U.B.'yi, saldırının ardından kardeşi Y.B.'nin kullandığı araç ile kaçtığını belirledi. Şüpheliler, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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