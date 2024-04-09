Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur'da Polis Haftası kutlandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur'da Polis Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit kabirlerini, ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

        Daha sonra Devlet Bahçeli Parkı'nda Kaymakam Bilal Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek'in de katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünı̇tesi'nı̇n 'tam ölçeklı̇ başlatma ve ayarlama'...
        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünı̇tesi'nı̇n 'tam ölçeklı̇ başlatma ve ayarlama'...
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp ko...
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp ko...
        Mersin'de silahla vurulan hamile kadın öldü
        Mersin'de silahla vurulan hamile kadın öldü
        Kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra'yı ağabeyi öldürdü
        Kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra'yı ağabeyi öldürdü
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aile katlettikten sonra geri dönüp kont...
        Mersin'deki vahşette yeni detaylar; aile katlettikten sonra geri dönüp kont...