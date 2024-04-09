Anamur'da Polis Haftası kutlandı

Daha sonra Devlet Bahçeli Parkı'nda Kaymakam Bilal Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek'in de katılımıyla iftar programı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit kabirlerini, ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.