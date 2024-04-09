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        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti

        Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:30
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        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
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        Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'i makamında kabul etti.

        Kaymakam Aslaner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Emniyet mensuplarının, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalıştığına değinen Aslaner, onlara meslek hayatlarında kolaylık ve başarı diledi.

        Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Petek, Kaymakam Aslaner'e çiçek ve hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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