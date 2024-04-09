GÜNCELLEME - Mersin'de hamile kadının öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve kuzeni tutuklandı

Tarsus ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta 2 kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Bahçe Mahallesi'nde dün Besra Kırmızı'nın (20) aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, genç kadını vurduğu belirlenen ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.

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