Kaçıp evlenen hamile Besra'yı öldüren 2 kardeşi tutuklandı

MERSİN'de ailesi izin vermeyince kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı’yı (20) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ağabeyi Umut Başıbaş (26) ve ona yardım eden kardeşi Yasin Başıbaş (24), tutuklandı.

Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp, evlenerek Tarsus'a yerleşti. Görümcesiyle 8 Nisan günü aile sağlığı merkezine giden 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi Umut Başıbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Besra Kırmızı, hayatını kaybetti. Besra Kırmızı'nın cenazesi, otopsinin ardından eşi ve onun ailesi tarafından teslim alınarak dün sabah Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.