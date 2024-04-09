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        Mersin'de yangın çıkan kamyonette hasar oluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:41
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        Mersin'de yangın çıkan kamyonette hasar oluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenice Mahallesi'nde seyir halindeki Hakan Ç. idaresindeki 01 AEZ 130 plakalı kamyonetin motor bölümünden alev çıkmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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