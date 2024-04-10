Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'den şehit ailelerine ziyaret
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Akyüz, evlerinde ziyaret ettiği şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Tarsus Şehitliği'nde düzenlenen törene de katılan Akyüz, kabirlere karanfil bıraktı.
Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.