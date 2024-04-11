Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, yarın Mersin'de başlayacak

Mersin'de yarın başlayacak Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde mücadele edecek takımların başantrenörleri ve kaptanları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda yarın oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla başlayacak organizasyon öncesinde merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, finallerde yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yıldızoğlu, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını belirterek, tüm takımlara başarı diledi.

- Fenerbahçe Başantrenörü Garnier: "Herkes buraya aynı amaçla geldi"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Herkes buraya aynı amaçla geldi. Şu anda hem taraftar hem de istediğimiz sonucu alma baskısını hissediyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'nin başantrenörü Rachid Meziane ise organizasyonun özel ve güzel bir tecrübe olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: