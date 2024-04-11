Mersin'de evin penceresinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçan papağan, itfaiye ekiplerince yakalanarak sahibine teslim edildi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçan papağan, itfaiye ekiplerince yakalanarak sahibine teslim edildi.
Çayırekinliği Mahallesi Körükler Sokak'ta, papağanı, evinin açık penceresinden komşunun çatısına kaçan Önder Kar, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yakaladıkları hayvanı sahibine teslim etti.
Önder Kar, papağanına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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