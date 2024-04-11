Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın

İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisteki plastik kasaların yoğunluğu nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, bölge siyah dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın yaklaşık 1 saatte büyük oranda kontrol altına alındı. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

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