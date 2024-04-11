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        Kadınlar Euroleague'de Dörtlü Final heyecanı yarın başlıyor

        Mersin'de yarın başlayacak FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların başantrenörleri ve kaptanları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:06 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:10
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        Kadınlar Euroleague'de Dörtlü Final heyecanı yarın başlıyor
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        Mersin'de yarın başlayacak FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların başantrenörleri ve kaptanları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Servet Tazegül Spor Salonunun ev sahipliğini yapacağı dörtlü finalin yarı final ayağında, geçen yıl finalde karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin mücadele edecek. Diğer müsabakada Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek.

        Final ve üçüncülük maçı ise 14 Nisan'da oynanacak.

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda yarın oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla başlayacak organizasyon öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, finallerde yer aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, tüm takımlara başarı diledi.

        Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, "Herkes buraya aynı amaçla geldi. Şu anda hem taraftar hem de istediğimiz sonucu alma baskısını hissediyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'nin başantrenörü Rachid Meziane de "Ülkemizi, kendi şehrimizle temsil edeceğiz. Bundan dolayı mutluyuz. Elimizden geleni her şeyi ortaya koyup bu turnuvadan olumlu sonuçlar almaya çalışacağız. Bu sezon şans da bize biraz yardımcı oldu. Bu turnuvada favori olarak görünmüyoruz ama finale çok yaklaştık" ifadelerini kullandı.

        Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ın başantrenörü Natalia Hejkova ise şunları söyledi:

        "Haftalar geçtikçe daha güçlü hale geliyoruz. "Sezon başında gerçekten bu kadar iyi olduğumuzu söylemezdim ama burada olduğumuz için çok mutluyum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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