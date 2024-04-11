Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:44 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İ.A, N.A. ve Z.M. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Mersin'de evin penceresinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı
        Mersin'de evin penceresinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı
        Kadınlar Euroleague'de Dörtlü Final heyecanı yarın başlıyor
        Kadınlar Euroleague'de Dörtlü Final heyecanı yarın başlıyor
        Mersin'de narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın
        Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın
        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, yarın Mersin'de başla...
        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, yarın Mersin'de başla...
        Tarsus'ta dolu etkili oldu
        Tarsus'ta dolu etkili oldu