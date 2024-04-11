Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.A, N.A. ve Z.M. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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