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        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, otoyol projesindeki çalışmaları inceledi

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratı, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:50
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        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, otoyol projesindeki çalışmaları inceledi
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        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratı, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Kıratlı, projenin ilk aşaması olan 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabındaki şantiyeyi ziyaret etti.

        Çalışmaları inceleyen Kıratlı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Kıratlı, yazılı açıklamasında, Çeşmeli-Kızkalesi etabında 10 kilometrelik 7 tünelin yanı sıra 2,5 kilometrelik 5 viyadük ve 8 bağlantı yolunun olduğunu belirtti.

        Projenin, sit alanları, ekosistem ve doğal güzellikler korunarak sürdürüldüğünü ifade eden Kıratlı, şu değerlendirmede bulundu:

        "Çeşmeli-Kızkalesi etabında süre anlamında projenin önünde gidiyoruz. Kısa süre sonra hizmete açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız ile otoyol projesi birlikte ele alındığında Mersin'imiz, 321 kilometrelik sahiliyle ülkemizin ve dünyanın önemli turizm bölgelerinden biri olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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