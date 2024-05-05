AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, otoyol projesindeki çalışmaları inceledi

"Çeşmeli-Kızkalesi etabında süre anlamında projenin önünde gidiyoruz. Kısa süre sonra hizmete açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız ile otoyol projesi birlikte ele alındığında Mersin'imiz, 321 kilometrelik sahiliyle ülkemizin ve dünyanın önemli turizm bölgelerinden biri olacaktır."

Projenin, sit alanları, ekosistem ve doğal güzellikler korunarak sürdürüldüğünü ifade eden Kıratlı, şu değerlendirmede bulundu:

Kıratlı, yazılı açıklamasında, Çeşmeli-Kızkalesi etabında 10 kilometrelik 7 tünelin yanı sıra 2,5 kilometrelik 5 viyadük ve 8 bağlantı yolunun olduğunu belirtti.

Kıratlı, projenin ilk aşaması olan 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabındaki şantiyeyi ziyaret etti.

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