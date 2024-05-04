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        Fırtınada sürüklenen tekne kayalara oturdu

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde demir atan bir tekne, fırtınada sürüklenerek, kayalara oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:25
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        Fırtınada sürüklenen tekne kayalara oturdu
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde demir atan bir tekne, fırtınada sürüklenerek, kayalara oturdu. 

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın ardından Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren Batı ve Güney Batı'ndan 6 ile 8 kuvvetinde başlayan fırtına, Mersin kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yarın sabah saatlerinde sona ermesi beklenen fırtına nedeni ile Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’nde fırtına ve dalgalara dayanamayan tekne sürüklenerek iskele yanında kayalara oturdu. Hafif çaplı sıyrıklar dışında herhangi bir zararın olmadığı belirtilen tekne, sahipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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