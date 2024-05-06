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        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden nisanda 1 milyar 308 milyon dolarlık ihracat

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin nisanda 1 milyar 308 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:29
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        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden nisanda 1 milyar 308 milyon dolarlık ihracat
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        Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin nisanda 1 milyar 308 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kılıçer, yazılı açıklamasında, AKİB'in nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 12 artış sağladığını belirtti.

        Söz konusu dönemde en yüksek dış satım rakamlarına kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştıklarının bilgisini paylaşan Kılıçer, şu ifadeleri kullandı:

        "Nisan ayında 1 milyar 308 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar dünya genelinde her pazarda yerimizi almaya gayret gösteriyoruz. Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, ABD ve Hollanda oldu. Malta, Hollanda, Belçika, Fas ve ABD pazarlarında rekor düzeyde ihracat hacmi artışları yakaladık."

        Kılıçer, ocak-nisan döneminde birlik ihracatının ise yüzde 20 artışla 5 milyar 699 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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